La perspective du déconfinement des églises

Le déconfinement des églises se profile et les paroisses réfléchissent en petits groupes pour adopter les meilleures mesures possibles. On y revient dans un instant avec le père Samuel Volta, vicaire général du diocèse de Bordeaux.



L'association Solidarité Nord Sud lance un appel pour aider les étudiants sub-sahariens qui étudient à Bordeaux et se retrouvent dans une situation de grande précarité en raison du confinement et de la pandémie. On en parle avec Daniel Ambry, délégué diocésain pour le dialogue avec les Musulmans et représentant du Groupe d'Amitié islamo-chrétienne de Bordeaux.