La place de la culture dans le soin hospitalier : une question spirituelle ?

Comment soigner, dans une société de plus en plus multiculturelle ? Prendre en compte la culture pour aider les patients à aller mieux, est-ce une démarche spirituelle ? Un nouvel épisode de la réflexion partagée avec le Dr Joël Ceccaldi sur les contours de la spiritualité dans le soin. On retrouve le pasteur Eric de Bonnechose suivi d'une discussion avec le Père orthodoxe Jean Claude Gurnade, le Père jésuite Claude Charvet et le Pasteur évangélique Emmanuel Avril.