L’animatrice nous a entraînés dans l’histoire mouvementée de la Réforme avec ses composantes historiques, théologiques et sociales. Si certains affirment que Martin Luther est l’homme par qui le scandale arriva, il ne faudrait pas oublier des précurseurs comme le Lyonnais Pierre Valdo et son mouvement vaudois, l’Anglais John Wyclif appelé « L’étoile du matin de la Réforme » et Jan Hus, théologien tchèque qui finira sur le bûcher. L’originalité de Luther, c’est au départ son opposition à l’Église catholique romaine au travers de ses 95 thèses contre le commerce des indulgences, thèses qu’il souhaitait « disputer » en latin comme c’était la coutume dans les milieux universitaires de l’époque. Mais voilà, la toute jeune invention de l’imprimerie et des traductions en langue vernaculaire ont propagé les idées de Luther en un temps record et cela bien au-delà des frontières allemandes. Une époque de récession économique et de rivalités politiques ont aussi contribué au succès des idées nouvelles. Ont ensuite été expliqués les cinq piliers de la pensée protestante : Sola scriptura, l’Écriture seulement, Sola fide, la foi seule, Sola gratia, par la grâce seule, Solus Christius, Christ seulement et Soli Deo gratia, à Dieu seul la gloire. Excommunication, provocations d’un simple moine devant les grands de l’époque et retraite forcée (mais fort productive avec la traduction du Nouveau Testament en allemand) sous la bonne garde du prince électeur de Saxe. Telles sont quelques-unes des péripéties de l’aventure Luther. La Réforme ne s’arrête pas aux frontières allemandes. Le Suisse Zwingli et le Français Calvin entre autre continuent l’œuvre réformatrice. S’en suivit un rapide aperçu de l’histoire de l’Église Réformée en France et de son union avec l’Église évangélique luthérienne de France en 2013. Et pour clore Vatican II qui leva l’anathème sur Martin Luther. L’œcuménisme est à présent en route et après 30 ans de délibération catholiques et luthériens se mirent d’accord, il y a 20 ans, sur la Déclaration commune sur la doctrine de la justification par la foi que Martin Luther avait découvert dans L’Épître de Paul aux Romains au chapitre 1, verset 17.