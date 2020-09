La Région va allouer 200 000 € pour la restauration de la Grotte de Sainte-Marie-Madeleine

Son accès est interdit depuis le 23 juin dernier car des blocs de pierre menacent de tomber sur le chemin qui mène vers la Grotte de Sainte-Marie-Madeleine, dans le massif de la Sainte-Baume, dans le Var. Face à ce risque d'éboulement, un « certains nombres de travaux doivent être engagés », prévient le Bureau de recherches géologiques et minières dans un rapport. « Face à l’ampleur des travaux nécessaires et au diagnostic de financement, Renaud Muselier a immédiatement annoncé sa volonté de soutenir financièrement cette initiative de restauration. Une première tranche de 200 000 € sera ainsi votée dès le mois de décembre », indique la Région dans un communiqué.

trésor de nature, de culture et de traditions

« Le patrimoine de Provence-Alpes-Côte d'Azur est un trésor de nature, de culture et de traditions. Cette grotte remarquable est l’une des sources de l’histoire et de l’identité de notre région, et au-delà, de la France et de l’Europe. Sa restauration est un enjeu majeur », justifie son président.