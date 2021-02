A la rencontre de Paul Tillich (1)

Comment parler de Dieu et de la religion quand un monde s'est écroulé ? C'est la question de Paul Tillich à la fin de la première guerre mondiale. Première émission d'une trilogie consacrée à ce grand théologien, grâce à un entretien avec le pasteur Philippe Biyong.

On retrouve le Pasteur Eric de Bonnechose, suivi d'une discussion avec le

Pasteur Samuel Duval, le Père orthodoxe Jean Claude Gurnade et le Père jésuite Claude Charvet.