A la rencontre de Paul Tillich (2)

Comment Dieu se dit dans la diversité des cultures ? Et comment l’Evangile peut s’exprimer dans chaque culture ? C’est une des questions que l’on peut tirer de l’œuvre immense du théologien Paul Tillich.

On retrouve le Pasteur Eric de Bonnechose, suivi d'une discussion avec le

Pasteur Samuel Duval, le Père orthodoxe Jean Claude Gurnade et le Père jésuite Claude Charvet.