La Semaine Olympique et Paralympique avec l'UGSEL Marne

La prochaine Semaine Olympique et Paralympique va se tenir du 1er au 5 février prochain. Comme chaque année, l’UGSEL Marne s’associe à ce rendez-vous annuel de promotion des valeurs olympiques et sportives en réalisant des propositions pédagogiques destinées aux établissements du 1er degré et 2nd degré valorisant l’esprit olympique et une approche de la santé par le sport.