La vigne et le vin dans la Bible

Nous avons reçu Madame Marie-Hélène Courbin, membre de l’Église Protestante Réformée de Touraine, prédicatrice laïque sur le thème de la vigne et du vin dans la Bible et petite-fille de viticulteurs dans le Bordelais.



La vigne et le vin sont des sujets très présents dans la Bible tant dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament. Dans l’Ancien, la vigne est entre autre signe de l’abondance de la promesse de la terre promise, sa destruction considérée comme un désastre. Elle est aussi symbole de fertilité. Dans le Nouveau Testament, de nombreuses paraboles et miracles se réfèrent à la vigne et au vin. Exemple Jean 15 :1,8 : « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire ». Nous avons aussi abordé le dernier repas du Seigneur et les différences d’interprétation. Enfin nous avons abordé la place privilégiée du vin dans la Bible tant comme source de débauche et de malheurs comme dans Proverbes 20, 1 : « Le vin est moqueur, l’alcool est tumultueux ; quiconque s’en laisse enivrer ne pourra être sage. » que de réjouissance pour l’homme comme dans le Psaume 104,15 : « Le vin qui réjouit le cœur de l’homme et fait resplendir son visage. »