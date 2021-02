La visite pastorale à Rougemont, Clerval et Baume-les-Dames

L'archevêque de Besançon poursuit ses visites pastorales. Il sera du 25 au 27 février dans les paroisses de Rougemont, Clerval et Baume-les-Dames. Gros plan sur ces paroisses avec Renaud Jules et ses invités, les déléguées pastorales, Claudine Cuenot, Simone Duquet et Yvette Nicolas, et le curé le père Germain Tambikissa.