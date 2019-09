Laudato si, l'encyclique du Pape François en photos

La première exposition de l'année de la maison Saint Louis Beaulieu à Bordeaux s'appelle Laudato Si. Elle met en valeur la beauté de la création, notamment par des photos de Yann Arthus Bertrand illustrant des extraits du texte du Pape François.



Plus de 60 formations sont proposées cette année à l'Institut Pey Berland. Le centre de formation de l'Eglise catholique en Gironde fait sa rentrée avec une montée en puissance, et quelques nouveautés. On en parle avec notre invité,

Mgr Jean Marie Le Vert, évêque auxiliaire de Bordeaux et directeur de l'IPB, l'institut Pey Berland.