Laudato si : le climat mobilise les chrétiens

Des marches pour le climat ont lieu ce dimanche 9 mai partout en France pour dénoncer le texte de la loi climat et résilience. Parmi les manifestants, l’observatoire Laudato si, nous entendrons un de ses membres, Grégoire Darragon



Un pélé pour les jeunes de 4ème et 3ème, c’est ce qui est proposé ce samedi 8 mai entre St Macaire et Verdelais.. Un temps fort proposé par les aumôneries publiques et privées de Gironde qui répond à une attente de rencontres et de spiritualité, nous l’entendrons.