Le buzz d'un prêtre du diocèse de Fréjus - Toulon sur Youtube

"La paroisse de la Garde et la communauté CGT, Christ Gloire à Toi, sont heureuses de vous présenter leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année". Ce sont les premiers mots père Louis-Marie Guitton dans une vidéo postée sur Youtube. "En ce temps de grève, il nous a semblé important de rejoindre tous ceux qui s'interrogent sur leur retraite et de nous montrer solidaire", poursuit le prêtre de la paroisse de la Garde dans son message, visionné plus de 5 000 fois en une semaine. Il y dresse un parallèle entre la vie éternelle et le projet de réforme des retraites. " Il n'est pas question pour Dieu de fixer un âge pivot pour prendre sa retraite éternelle. La retraite est totalement à la carte. On l'a prend quand on est prêt", énonce-t-il notamment dans cette vidéo.