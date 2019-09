Le catéchisme fait sa rentrée !

Une rencontre personnelle avec le Christ

Pour le père Xavier, prêtre dans les Pyrénées, le plus important au caté, c’est que les enfants fassent une rencontre personnelle avec le Christ. Il essaie ainsi de leur apprendre à prier et à s’adresser personnellement à Dieu. Ensuite il leur fait découvrir la vie de Jésus et des passages de la Bible adaptés à leur âge comme l’Arche de Noé. Mais le caté ce n’est pas un cour magistral, alors le père Xavier prépare toujours une petite activité ludique, un bricolage, et un surtout bon goûter !

Transmettre la foi

La transmission de la foi passe par ce qu’on appelle la paraliturgie. Comprenez toutes ces petites choses du quotidien dans lesquelles on peut glisser une prière. Ça peut être un bénédicité avant le repas, ça peut être aussi les chants de louange… En rentrant ce soir, vous entendrez peut-être vos enfants chanter à tue-tête le tube du caté "Alleluia mon cœur est dans la joie"… Et puis c’est aussi dans les questions existentielles que s’exprime la foi des enfants… Pourquoi la vie, la mort, l’amour ? La réponse est souvent un chemin spirituel.



Un défi missionnaire pour les enfants des familles non pratiquantes

Les familles qui inscrivent leurs enfants au caté ne sont pas forcément pratiquantes. Pour eux, Anne-Soleine une jeune maman catéchiste de Nantes, a donné aux enfants de sa paroisse un défi missionnaire. Au début de l’année, elle leur confie à chacun un sac dans lequel on trouve une icône, un chapelet, un livre de prière un petit carnet pour noter des intentions particulières. Les enfants ont alors pour mission d’installer chez eux un petit coin prière. L’idée, c’est d’encourager les enfants à prier avec leur famille… Ils deviennent ainsi les catéchistes de leurs parents.