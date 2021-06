Le CCFD célèbre 60 ans d'aide à la justice sociale

Le CCFD-Terre Solidaire fête ses 60 ans ce samedi sur les quais de Bordeaux. Le mouvement né de la volonté des évêques, poursuit son combat pour la justice sociale, notamment à l’égard des pays les plus pauvres dans le monde. On en parle avec notre invitée Catherine Agius, présidente du CCFD en Gironde.



Elle n’avait pas pu se tenir l’an dernier à cause de la crise sanitaire : la kermesse de soutien aux séminaristes a lieu ce samedi à la maison saint Louis Beaulieu, avec la traditionnelle vente de vin et la brocante.