Le chemin spirituel d'une pèlerine, Céline Aurouze

L'invitée de Vitamine C est Céline Aurouze, une pèlerine qui s'apprête à partir à pied vers Rome.. les chemins spirituels en marchant, elle connaît, elle en a déjà effectué un vers Saint Jacques de Compostelle et Fatima.. nous entendrons son témoignage.



En ce moment se tient le synode de l'Eglise Protestante Unie de France, à Grenoble, un temps pour fixer les grandes orientations de cette Eglise en France.



Les secteurs catholiques d' Artigue, Bouliac et Créon, organisent à partir d'aujourd'hui et pour la 3ème fois une semaine missionnaire, appelée désormais semaine de la fraternité... dans le but de créer des liens entre croyants et non croyants.. le thème : ose la fraternité !