A la découverte du conseil presbytéral grâce aux échanges entre une lycéenne du groupe de jeunes de l’Église Protestante Réformée de Touraine et deux conseillères presbytérales.



Qu'est-ce que le Conseil Presbytéral ?



Pourquoi choisir d'être conseiller presbytéral ?



Qu'est ce que le culte d'installation du conseil presbytéral ?



Et bien d'autres questions…



Pour poursuivre cette découverte , nous vous proposons une vidéo préparée et réalisée par les collégiens et lycéens de l’Eglise protestante réformée de Touraine en cliquant sur le lien suivant



https://youtu.be/jsi1oycqtuc