Le débat sur le délai d'accès à l'IVG

En décembre 2020, le Comité Consultatif National d'éthique (CCNE) a émis un avis favorable pour l'allongement du délai d'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Trois membres du groupe de travail explicitent leurs différentes positions et les conditions d'élaboration d'un accord. Claude Charvet présente leurs positions.

On le retrouve suivi d'une discussion avec le Père Eric de Bonnechose, le Père orthodoxe Jean-Claude Gurnade et le maronite Charbel Matta.