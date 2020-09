Monseigneur Dominique-Marie David a insisté sur la volonté d’échange, de rencontre et sur ce qui représente l’ambition de cette nouvelle année pastorale rassembler la jeunesse dans l’Église.

"Il était une foi". Voilà le nom du programme 2020/2021 du diocèse de Monaco. Un programme qui se veut comme un soutien pour notre vie de disciple missionnaire. La diversité marque clairement cet agenda entre conférences, groupes de rencotres et instants de prière. retraites spirituelles et pèlerinages sont au programme. cette année, direction Laghet, la Terre Sainte, en Jordanie et Lourdes à la fin juin. Programme complet sur le site www.diocese.mc

Interview de Mgr Dominique-Marie David:

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00