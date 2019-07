Le Liban et les actions de l'Oeuvre d'Orient dans ce pays

Marc Taillebois reçoit Alain Hatier, délégué diocésain de l'Oeuvre d'Orient. Il évoque dans News et Foi l'histoire de ce petit, la mosaïque des communautés religieuses et les projets soutenus par l'Oeuvre d'Orient auprès des populations pauvres et auprès des très nombreux réfugiés qui y vivent.