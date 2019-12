Le luthéranisme aux États-Unis

Nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur Joel Preus, Américain à

Tours depuis 35 ans, sur le thème du luthéranisme, religion dans

laquelle il a grandi aux USA comme fils, petit-fils, arrière-petit-fils

et arrière-arrière-petit-fils de pasteur. Le pays, terre d’immigration,

compte différentes branches du luthéranisme, dont la plus importante est

la ELCA avec 3,5 millions de membres. Comme d’autres églises

protestantes, l’église luthérienne est très impliquée dans la vie

publique américaine, comme en témoignent les universités, hôpitaux,

mutuelles de santé, etc. qu’elle a fondés. La justice et les droits

humains étant au cœur de ses préoccupations, cette branche des

luthériens milite pour que les églises restent des lieux d’accueil pour

des migrants et s’oppose à toute discrimination de personnes en raison

de la couleur de leur peau ou de leur orientation sexuelle. L’église

s’oppose également à l’implantation de colonies juives en territoire

palestinien et la conférence des évêques a écrit au président des

Etats-Unis pour demander le rétablissement de l’aide accordée aux

hôpitaux de Jérusalem Est. L’Église reste fidèle aux grands principes de

la Réforme Protestante (l’Ecriture, la grâce, la foi) et le petit

catéchisme de Luther constitue un pilier de l’éducation religieuse.