Le Mot de l'Archevêque/ Le Mot du Vicaire Général - 8 mai 2020 à 18:55

Lundi à vendredi à 18h55

Pendant le confinement, Monseigneur Vincent Jordy s'adresse chaque soir de la semaine aux tourangeaux pour un moment de partage bienveillant, un moment de bénédiction de prière autour du saint patron de la Touraine. Saint Martin, Toi qui as parcouru les routes d’Europe, Toi qui as vécu à la suite de Jésus en vrai disciple, Toi qui as partagé ton manteau avec un pauvre par amour du Christ, Toi qui nous aides à reconnaître son visage en toute personne pour servir et aimer, Toi qui as lutté contre le mal et qui es passé sur la terre en faisant le bien, Intercède pour nous en ces temps difficiles, Protège-nous en ces temps de détresse, Donne-nous d’être persévérants et de garder la paix dans les épreuves, Sois notre protecteur et conduis-nous sur le chemin de la vie éternelle.