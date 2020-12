Faisant suite à une émission dans laquelle il partageait avec nous quelques

éléments de réflexion sur le péché, Emile Genouvrier aborde aujourd’hui une

question largement aussi vaste , le pardon. Demander pardon, accueillir le pardon,

savoir pardonner, autant d’actes qui nous engagent profondément. Y-a-t-il des

actes impardonnables ? E. Genouvrier nous ouvre des pistes de travail, en

référence toujours à des textes bibliques, mais aussi à quelques lectures

éclairantes. ( Le pardon, briser la dette et l’oubli, d’Olivier Abel; Les Fleurs du soleil,

de Simon Wiesenthal ; et Mémoire et pardon de Catherine Chalier).