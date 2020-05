Le pélé virtuel de Lourdes

Ce we doit se tenir le pèlerinage diocésain à Lourdes mais comme le confinement est toujours de mise, il n’aura pas lieu dans sa manière habituelle, mais virtuellement. On en parle avec le Père Bertrand Lacombe, évêque auxiliaire du diocèse de Bordeaux.





La vie des scouts, en pleine liberté et en troupe, a été très impactée par la crise sanitaire. Activités à l’arrêt, mais les contacts sont gardés et le camp d’été se profile tout de même.