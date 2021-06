Le père Emmanuel De Ducla prendra ses fonctions le 24 octobre 2021

Au sommaire à la paroisse Ste Madeleine :



- Bienvenue au nouveau curé le père Emmanuel De Ducla qui prendra ses fonctions le 24 octobre

- Un été riche et animé pour les jeunes : le pélé VTT est complet mais des places sont encore disponibles pour la session diocésaine !

- Un nouveau local pour accueillir collégiens et lycéens

- 2 ordinations (Vincent Doat et JB Crépin) à venir