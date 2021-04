Le Prieuré des frères de Saint-Jean à Banneux

La communauté des frères de Saint Jean est implantée dans les cinq continents. Voués à la prière, à l'étude, à l'apostolat et à l'accueil, les frères se mettent aussi à la disposition des diocèses pour des missions très diverses. A Banneux, ils s'impliquent dans la vie du sanctuaire et des paroisses alentour tout en recevant au prieuré des pèlerins de tout pays et tous âges., avec beaucoup de jeunes et de familles.