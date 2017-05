Le renouveau charismatique cÃ©lÃ¨bre ses 50 ans Ã  Rome

Un courant multiple

A partir de ce 31 mai et durant le week-end de Pentecôte, le pape François célèbre à Rome l'anniversaire de ce courant et rassemble autour de lui des mouvements du renouveau charismatique venus du monde entier. Parmi eux, la communauté de l’Emmanuel. Elle compte onze mille membres répartis dans soixante pays à travers le monde.

La particularité de ce mouvement est de rassembler différents états de vie : des prêtres et des laïcs mariés, célibataires ou consacrés. Laurent Landete est à la tête de la communauté de l’Emmanuel. Il revient ce matin sur l’origine et les caractéristiques du renouveau charismatique.



Retrouvez notre émission spéciale, "Le Temps de le dire" consacrée aux 50 ans du renouveau charismatique

Un mouvement de renouvellement

Le pape François désigne ce mouvement sans fondateur comme un "courant de grâce". La création du Renouveau Charismatique, avec la prière à l'Esprit Saint d'un groupe de jeunes américains, a coïncidé avec la prière de Jean XXIII qui demandait au début de Vatican II une "nouvelle pentecôte".

Pour Laurent Landete, ce courant est un "renouvellement de la vie Chrétiene." La rencontre du Christ permet de mieux voir "son visage dans celui sui souffre". Faire l'expérience de celui qui manque de Dieu fait "naître le désir de parler du Christ à l'autre", de lui expliquer son amour.

Ce courant est aussi défini par des manifestations plus démonstratives. Mais pour Laurent Landete, cet élément n'est "pas le plus important", et ne réprésente qu'un "débordement de la présence de Dieu.", mais le modérateur de la communauté de l'Emmanuel préfère mettre l'accent sur le "renouveau de la joie" représenté par ce courant.