Le réseau protestant "familles, handicap et église inclusive"

Comment mieux accueillir dans l'Eglise les personnes avec un handicap ? Couleur Réformée reçoit aujourd'hui Isabelle Bousquet, pasteure à la Fondation John Bost, à l'initiative d'un tout jeune réseau protestant intitulé "familles, handicap et église inclusive".

On retrouve le Pasteur Eric de Bonnechose, suivi d'une discussion avec le Pasteur Samuel Duval, le Père orthodoxe Jean Claude Gurnade et le Père jésuite Claude Charvet.