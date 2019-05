le sacrement de confirmation

Après avoir donné une définition du sacrement de confiramtion, le père Pierre Tournier et Patricia Beluche, nous expliquent en quoi consiste ce sacrement et qui le recevra dans le diocèse de Besançon lors du dimanche de Pentecôte, le 9 juin au cours d'une messe célébrée par Mgr Bouilleret à la cathédrale st Jean de Besançon - 44 adultes seront confirmés.

Patricia Beluche est responsable adjointe aux services de la catéchèse et du catéchuménat et le Père Tournier en est l'accompagnateur spirituel. une interview de Renaud Jules.