Le Secours Catholique de Châlons organise des maraudes pour les plus démunis

Depuis début décembre à Châlons-en-Champagne, les bénévoles du Secours Catholique Marne-Ardennes réchauffent le cœur des personnes en situation de pauvreté en discutant et en proposant des cafés. L'opération "maurudes", on en parle dans Vitamine C avec l'un des animateurs du Secours Catholique, Frantz Lépinois, au micro de Christopher Fausten.