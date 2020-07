Le Secours catholique offre un cinéma qui "dénoue les consciences"

Vendredi prochain 10 juillet le Secours catholique de Bordeaux sud propose un temps fort, une ciné rencontre intitulée "e- clap débat". e (i) parce que c'est un événement en ligne, clap pour le film projeté "can you dig this", un documentaire sur des habitants d'un quartier pauvre de Los Angeles qui se rencontrent autour d'un jardin partagé. Une projection suivie d'un débat en petits groupes. On en parle avec Emmanuel Delfino, animateur du secours catholique, co-organisateur de ce temps fort.





Le we dernier a été vécu un temps fort de l'Eglise catholique en Gironde, avec l'ordination à la cathédrale Saint André de deux prêtres et un diacre en vue du sacerdoce. Nous y revenons.