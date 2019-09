Le secret d'un bon vin de messe

Durant la messe, le Christ se fait présent dans la forme du pain et du vin. Lorsque le prêtre prend la coupe il dit "Tu es béni, Dieu de l’univers, Toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous Te le présentons, il deviendra le vin du Royaume éternel". Le vin devient alors le Sang du Christ.

Les critères d’un bon vin de messe

Il doit être naturel, fabriqué à partir de raisins fermentés sans ajout d’alcool, de substances aromatiques ou d'agents de conservation pour ne pas corrompre le fruit de la vigne. En quelque sorte c’est un vin bio. C’est souvent un vin doux, servi à température ambiante et non frais, preuve que l’objectif n’est pas la dégustation d’un grand cru.

un vin blanc

Il a l’avantage de ne pas tacher. Il parait qu’à Rome on célèbre encore parfois la messe avec du vin rouge italien. Quant au pape François, on dit qu’il préfère le muscadet. En France on a le choix avec toutes les appellations qui portent des noms de Saint-Emilion, Saint-Estèphe, saint-Joseph ou même Saint Amour. On pourra en reparler lors de la Saint Vincent, le saint patron des vignerons.