Le temple, quel patrimoine !

Marie-Hélène Courbin et Emmanuèle Kalff évoquent l'ouverture du temple protestant à l'occasion des journées du patrimoine, les 21 et 22 septembre. Ces jours-là, la visite libre permettra de se renseigner sur le bâtiment, le protestantisme, la musique dans le culte protestant. Une présentation de l'orgue aura lieu à 17h, les samedi et dimanche.