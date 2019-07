Les Apéros Di'vins: comment mêler oenologie et spiritualité

Ces rendez-vous sont destinés aux jeunes professionnels, croyants ou non, ainsi qu’aux prêtres de la région. À l’origine de cette idée originale, deux amies. L’une d’elles, Marie-Bénédicte de Chantal, répond aux questions de Pauline de Torsiac.

"Ce sont des rencontres autour de jeunes professionnels. On se rencontre tous les deux mois généralement dans une propriété viticole qui change à chaque fois. On a un terroir où la vigne et le vin font de très belles choses. On se fait une petite dégustation sur un thème viticole, et ensuite on a toujours une présence d’un prêtre ou d’un religieux qui vient nous parler de Dieu dans un topo de 5 à 10 minutes, sur nos vies professionnelles" explique-t-elle.

Des apéros ouverts à tout le monde, que l’on soit croyant ou non. "On ne demande pas de certificat de baptême pour une vraie ouverture à l’autre. On a déjà eu des personnes non-croyantes. Il n’y a pas de pré-requis si ce n’est de faire partie de la tranche 25-35 et de vouloir vivre un bon moment de convivialité" ajoute Marie-Bénédicte de Chantal.

C’est aussi l’occasion pour ces jeunes professionnels de pouvoir passer un moment avec les prêtres de leur région. "Chacun a sa patte, a sa petite marque à nous apporter. C’est une joie à chaque fois de pouvoir rencontrer chacun d’entre eux, qui nous apporte à chaque fois quelque chose de différent" conclut-elle.