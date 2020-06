Les cultes déconfinés, les violences racistes, Anne Soupa, femme évêque...

Un p'tit dej oecuménique de retour en studio en présence du Pasteur Andréas Braun, de l'Eglise protestante unie à Talence, du Père orthodoxe Philippe Dautais, directeur du centre Sainte Croix et délégué à l'oecuménisme pour la région sud ouest et du Père Serge Ricaud, délégué diocésain à l’oecuménisme pour l’Eglise catholique.



Au sommaire de cette dernière émission de l’année :



Déconfinement : la nouvelle vie des églises

Violences policières / racisme : la machine médiatique et sociale s'emballe

Candidature d'Anne Soupa à l'archevêché de Lyon : pourquoi pas ?