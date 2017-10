Les Maisons d'Eglise: une présence catholique au coeur des villes

Les acteurs des Maisons d’Église se réunissent. Les représentants des diocèses de Grenoble, Lille, Lyon, Nanterre, Nantes, Paris et Saint-Denis se sont retrouvés le 14 octobre dernier à la Maison des évêques de France à Paris pour un premier forum consacré à la mission de ces lieux qui se développent de plus en plus dans les grandes villes de France.



Les Maisons d'Eglise, un véritable succès missionnaire

Depuis plus de 15 ans, les Maisons d’Eglise connaissent un véritable succès dans les diocèses de France. On les trouve au cœur de la cité, dans les quartiers. Elles se définissent avant tout comme des centres spirituels catholiques. Ce sont des lieux de réflexion et d’accueil. C'est ce qu'explique le père Alain Lotodé, vicaire épiscopal en charge des Maisons d’Église pour le diocèse de Nanterre.

Les maisons d’accueil représentent une présence vivante de l’Eglise catholique dans les quartiers, afin d'être au plus près des habitants, pour répondre à leurs préoccupations et pour toucher des personnes qui ne seraient peut-être pas rentrées dans une église. Un lieu de mission et de services destiné à tous.



Des traits d'union entre les paroisses et les quartiers

Ces maisons sont la plupart du temps gérées par des laïcs, missionnés par leur évêque et formés à l'accueil. Il n'existe cependant pas de modèle type. Ainsi, chaque Maison d'Eglise a sa propre spécificités, ses propres activités, et sa propre manière d'organiser l'accueil et la vie dans la communauté.

A l'heure actuelle, huit diocèses n’ont pas encore de Maisons d’Eglise. Néanmoins, le projet de créer de tels lieux au coeur de leurs quartiers existent. Pour le père Lotodé, les Maisons d'Eglise sont fondamentales car elles sont de vrais "traits d'union" entre les paroisses, et les habitants du quartier.