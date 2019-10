Les petits chanteurs à la croix de bois repartent en tournée

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Ce nom fait résonner à l'esprit les voix cristallines de ces 52 garçons, qui ont interprété avec brio des titres tels que "Douce Nuit" et autres "Ave Maria". Le "La" de la manécanterie a été donné en 1903, par le motu proprio du pape Pie X "Tra le sollecitudini" sur la restauration de la musique sacrée… Et c’est donc dans ce tempo "presto ma non troppo" que les Petits Chanteurs à la Croix de Bois ont commencé à aller chanter partout dans le monde. Mais aussi sur les plateaux de télévision.

La manécanterie des Petits Chanteurs à la Croix de Bois, c’est bien plus qu’une chorale. C’est surtout une école de vie dans laquelle les choristes de 9 à 15 ans reçoivent une formation musicale et spirituelle. Après quelques déboires financiers, la manécanterie s’est installée en 2014 à Autun en Bourgogne. Les enfants y vivent une scolarité adaptée au rythme effréné de la musique et du chant. Ils bénéficient ainsi de plus de 10 heures de solfège, de vocalise, de répétition en solo et en chœur par semaine.

En portant une aube et une croix, les petits chanteurs ont depuis toujours une vocation missionnaire. Une vocation qui se ressent encore dans leur dernier album, qui fait alterner chansons du répertoire sacré, mais également variété française. A cette occasion, ils partent en tournée en France. Un tour qui se poursuivra en Chine, en Corée et au Japon.