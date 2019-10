Les prêtres étrangers en France

Petit point de vocabulaire latin : fidei donum, le don de la foi en français. L'expression vient de l’encyclique du Pape Pie XII « Fidei Donum » qui invite les évêques à porter « le souci de la mission universelle de l’Eglise », en mettant certains de leurs prêtres à la disposition de diocèses d’autres continents.

Combien sont-ils en France et d’où viennent les prêtres "Fidei donum" ?

Selon les chiffres de l’Eglise catholique, il y a environ 5000 prêtres français de moins de 75 ans. Avec eux 2000 prêtres Fidei donum. Ils constituent donc environ un tiers de l’ensemble des prêtres actifs qui sont 7000. L'an dernier, il y a eu environ 100 prêtres français ordonnés et dans le même temps on a accueilli en France 200 nouveaux prêtres étrangers. Si ces chiffres se confirment dans les prochaines années. il y aura une modification du visage du presbyterium. Ces prêtres fidei donum viennent pour les deux tiers d’Afrique (des pays historiquement évangélisés par l’Europe) mais aussi d’Inde du Viet-Nam et d’Amérique latine…

Comment ces prêtres Fidei Donum sont-ils accueillis en France?

Il y a une cellule accueil des prêtres Fidei donum en France. Mais petit rappel aux paroissiens qui reçoivent ces missionnaires qui sont envoyés à leur service. C’est à eux qui l’appartient de prendre soin de ceux qui leur permettent de vivre leur foi…