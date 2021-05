Les programmations reprennent progressivement des couleurs a Ste Madeleine

Malgré les contraintes sanitaires, c’est le retour frileux mais notable des évènements en présentiel dans la paroisse Ste Madeleine d'Albi. les détails des prochains rendez-vous du printemps et estivals , à ne pas manquer avec Jean Baptiste Crépin, diacre au sein de la paroisse Ste Madeleine d’Albi.



On note aussi deux ordinations à venir fin juin : celle de Jean Baptiste Crépin ordonné prêtre le 27 juin a 16h. Et celle du gaillacois Vincent Doat ordonné diacre dimanche 20 juin a 10h30 à Rabastens. Deux ordinations réalisées par monseigneur Jean Legrez.

En attendant une rencontre de presse pour présenter ces deux jeunes ordinands et leurs célébrations prochaines se tiendra mercredi 9 juin a 9h30 a la maison SAint Amarand , 16 rue de la République a Albi.