Les quatre préférences apostoliques universelles des jésuites

Avec le soutien fraternel du Pape François, le père Arturo SOSA, a fait travaillé tous les jésuites du monde et leurs collaborateurs ignatiens pendant 2 ans pour définir les axes universels des 10 années qui viennent. Josy BIRSENS, un des responsable de la Compagnie dans la province en parle avec Claude Charvet "au puits de la rencontre".



On retrouve le Père Claude Charvet suivi d'une discussion avec le Père Eric de

Bonnechose, le Père orthodoxe Jean Claude Gurnade et le Pasteur Samuel

Duval.