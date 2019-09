Les scouts et guides d'Europe s'engagent contre la pédophilie

Les guides et scouts d’Europe s’engagent eux aussi à accueillir les mineurs dans une "Maison sûre"

Dans un communiqué publié lundi, alors que plus de 30.000 jeunes de 8 à 20 ans font actuellement leur rentrée dans les différentes branches, le mouvement se dit particulièrement "sensible à ces scandales qui touchent à l’intégrité des mineurs". Dans ce contexte, une question évidente s’est imposée à tous les responsables des scouts et guides d’Europe : "les moyens sont-ils suffisants pour prévenir, accompagner et faire connaître tout risque d’actes pédophiles ?" Ainsi, l’association a pris la décision de créer la commission Saint Nicolas dédiée à la protection des mineurs.



Comment fonctionne la commission Saint Nicolas et la charte pour les chefs des scouts et guides de France ?

La commission Saint Nicolas, du nom du saint patron des enfants, a pour objectif "d’optimiser les procédures et les méthodes pour assurer une meilleure prévention des abus sexuels et d’être donc plus efficace en ce qui concerne la protection des mineurs. D’accompagner les personnes victimes. De faciliter l’alerte en cas de doutes ou de faits constatés." Elle est composée des responsables du mouvement et d’intervenants extérieurs, spécialistes de la protection des mineurs.

Une charte issue de cette commission est signée par la présidente au nom de l’ensemble des guides et scouts d’Europe. Chaque membre du mouvement qui devient chef ou cheftaine s’engage formellement à la respecter. Pour un sujet si grave, les scouts se rappellent à eux-mêmes leur loi qui dit : "Le scout met son honneur à mériter confiance"…