Lettre pastorale avec Mgr Hudsyn (3/3)

Au terme de l'année pastorale "Tous disciples en mission" et de l'assemblée vicariale d'octobre 2019, Mgr Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire pour le Brabant wallon, commente sa lettre pastorale "Défrichons des champs nouveaux" - 8 priorités pastorales pour une Eglise en mission.

Suite et fin de la lecture et du commentaire par Mgr Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire pour le Brabant wallon, de sa lettre pastorale "Défrichons des champs nouveaux". En deuxième partie démission, interview de Mme Marie Lhoest, responsable de la Pastorale de la Santé du Brabant wallon au sujet de l'action pastorale en période de confinement dans le domaine des aumôneries en hopital et en maison de repos.