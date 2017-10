Lyon: messe à la Vogue des marrons

Une messe célébrée sur un manège de la Vogue des marrons de Lyon, c'était lundi 9 octobre 2017 au matin à la Croix Rousse pour les 150 ans de la fête foraine. Un évènement tout ce qu'il y a de plus officiel, en présence de l'évêque référent Mgr François Jacolin, du p. Bernard Bellanza aumônier national, Christophe Beauvallet de Moismon diacre de la Mission de France et du p. Laurent Jullien de Pommerol curé de la Croix-Rousse.





Le credo des forains

Je crois en Dieu

Le Père plein de patience et de tendresse,

Qui a créé le ciel sous lequel se déploient nos manèges et nos métiers

Et la terre que nous parcourons avec nos convois.

Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique,notre Seigneur,

Lui qui nous aide à vivre dans la paix et le pardon.

L'Esprit Saint lui a donné la vie en Marie, Notre Dame des forains.

Pour avoir aimé les faibles et les marginaux,

Il a souffert sous Ponce Pilate, il est mort,

Crucifié pour nous donner courage

Quand nous souffrons aussi.

Le troisième jour, il est ressuscité :

Quelle bonne nouvelle pour tous !

Je crois en l´Esprit Saint qui nous inspire tout ce qui est bon.

Je crois en l´Eglise universelle

Qui unit les vivants et les morts,

Elle est sainte et joyeuse comme nos Fêtes.

Je crois au pardon toujours possible.

Je crois à notre Résurrection.

Je crois à la vie éternellement belle.

Amen. (http://forains.catholique.fr/credo.htm)