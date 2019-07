Lyon: une nouvelle formation de guide touristique dans la cathédrale Saint Jean

Devenir guide de cathédrale, cela ne s’improvise pas, mais c’est possible ! A Lyon, les futurs guides bénévoles pourront bientôt profiter d’une formation initiée par la pastorale du tourisme du diocèse. Un effort de structuration pour développer l’engagement des futurs guides bénévoles, et diversifier l’offre des visites de la cathédrale.



Pourquoi avoir décidé de structurer la formation des guides touristiques de la cathédrale Saint Jean ?

"C’est une structuration du service, c’est l’objectif de ma mission. L’objectif est de redynamiser pour accueillir toujours plus et toujours mieux les visiteurs. On fait une semaine de formation très complète pour les rendre capables d’accueillir tout le monde à la cathédrale" explique Odile Monseu de Bodinat, responsable de la pastorale du tourisme et des loisirs du diocèse de Lyon.



Ce n’était pas le cas auparavant ?

"La formation n’était pas très structurée et c’était peu attractif. C’est difficile de sentir capable de guider et d’attirer des gens dans une cathédrale. Si on ne reçoit pas une formation très complète, on ne s’engage pas forcément comme bénévole pour un service diocésain de cette envergure" ajoute-t-elle.



En quoi consiste cette formation ?

"La formation a trois objectifs : rendre capables les futurs bénévoles de guider dans la cathédrale. Ce sont autant de connaissances historiques qu’une attitude, une façon de guider, une prise de parole. Le deuxième objectif est de conduire une démarche spirituelle avec des personnes diverses. Là il y a vraiment besoin d’une formation. C’est là que se joue l’enjeu entre la pastorale et une visite guidée normale. Et le troisième c’est de développer la créativité des différents bénévoles" conclut Odile Monseu de Bodinat.