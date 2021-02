Matinée spéciale soignants sur France 2

Matinée spéciale "Du côté des soignants"

Dimanche 7 février sur France 2 de 10h30 à 12h00

10h30 Magazine « L’hôpital a-t-il tenu le choc humainement ? »

Mobilisé sur le front du Covid depuis bientôt un an, l’Hôpital a dû relever de nombreux défis pour s’adapter, soigner et faire face à la détresse humaine. A cette détresse des patients et des familles s’ajoute celle des soignants et du personnel hospitalier, confrontés au quotidien à une forte pression et des interrogations profondes sur le sens de leur métier.

Sur le plateau, David Milliat recevra Roland de Varax, chef du service de réanimation du Centre Hospitalier de Macon. Il évoquera l’impact humain, logistique, sanitaire, qu’il soit négatif ou positif de cette crise sur les équipes de soignants. Un reportage sur le terrain montrera les dispositifs mis en place dans le Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon pour accueillir les familles et permettre aux patients de garder du lien social.

11h00 Messe

En direct de l’église Saint-Louis de l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris (13e)

Président et prédicateur : Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire de Paris et vicaire général pour la Santé et les Hôpitaux

Cette messe inédite sera célébrée avec le personnel de l’hôpital mais aussi un grand nombre d’acteurs impliqués dans le soin des malades à Paris et en Ile-de-France : aumôneries, associations de médecins et pharmaciens, associations d’aide aux malades, aidants, bénévoles, habitués de l’hôpital… L’animation liturgique sera confiée à un petit groupe de prière de l’hôpital Necker. L’équipe des espaces verts de la Pitié-Salpêtrière fleurira l’église pour cette célébration particulière.

11h50 Parole inattendue en partenariat avec RCF

Alexandre Jardin, écrivain, sera l’invité du jour.