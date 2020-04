Message de Pâques de Mgr Luc Crepy et du Pasteur Alain Olives

Un message que Mgr Luc Crepy, évêque du Diocèse du Puy, et le Pasteur Alain Olives partagent dans un message enregistré par RCF Haute Loire et dont vous trouverez ici la version sonore ainsi que les textes.

Pasteur Alain Olives:

Aujourd’hui nous proclamons que le Christ est ressuscité cette bonne nouvelle nous réunis. Elle dépasse toutes nos frontières humaines.

Nous aussi, comme vous, Luc votre Evêque, Alain votre pasteur, nous sommes en dialogue comme les disciples d’Emmaüs, et nous sommes surpris par ce ressuscité qui nous rejoint.

Je vous propose quelques pistes de réflexions pour accompagner cette bonne nouvelle.

La résurrection, je ne sais que l’accueillir et nullement la décrire ou l’expliquer. La résurrection provoque un basculement improbable que souligne André BIRMELE dans l’horizon de la grâce : je le cite

Avant Pâques, c’est la mort qui limite la vie, Après Pâques, c’est la vie qui limite la mort ! fin de citation. Il explique ensuite:

Alors nous sommes libres, centrés sur ce qui se joue, ici et maintenant. Puisque le reste, c’est-à-dire hier et demain, est déjà acquis, placé sous l’autorité de Dieu.

Cette annonce de la résurrection s’appuie sur un constat:

Le tombeau est vide, le rendez-vous avec le Christ est ailleurs !

Où percevons-nous les signes de sa présence ?

Ma réponse évolue à chaque instant, cette réponse se nourrit aussi de la réponse d’autres témoins. Cette présence du ressuscité est dans la qualité de certains moments de la vie, par une découverte, par un soutien ou par la brulure d’une question. Aujourd’hui nos confinements, nos fragilités demandent à être surpris par cette présence improbable, avec nos incompréhensions et nos doutes, nous croyons en lui, oui, Christ est vivant, il est ressuscité !





Pâques, c’est bien sûr la célébration de cet évènement unique dans l’histoire de l’humanité où Jésus de Nazareth ressuscite, où le Christ apparaît à ses amis et où finalement il manifeste que l’amour est plus fort que la haine, la violence, la mort. Mais les chrétiens ne fêtent pas simplement un évènement du passé. Ils célèbrent ensemble le Christvivant, et je dirai avec un exégète protestant – Daniel Marguerat – que nous célébrons « le Christ ressuscitant ». Pourquoi « le Christ ressuscitant » ? Tout simplement parce que célébrer Pâques, c’est célébrer le Christ renouvelant notre vie, la vie de l’Eglise, la vie du monde. C’est le Christ aujourd’hui ressuscitant notre espérance mise à mal par ce que nous vivons de si difficile actuellement ; c’est le Christ ressuscitant notre joie et notre confiance en Dieu qui ne cesse de nous accompagner ; c’est le Christ ressuscitant nos communautés pour qu’elles approfondissent la richesse de notre foi commune ; c’est le Christ ressuscitant notre joie de témoigner ensemble de ce qui nous unit à sa suite. Oui, comme sur le chemin d’Emmaüs, Jésus, ressuscité et ressuscitant, rejoint ses frères et ses sœurs et les invite à poursuivre ensemble le chemin du dialogue et de la fraternité. Très heureuse fêtes de Pâques à toutes les communautés protestantes, catholiques et orthodoxes de Haute-Loire !