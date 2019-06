Messe avec et pour les malades, à l'intercession de Robert Schuman

Rediffusion: Mercredi 4 septembre 2019, Mgr Lagleize célèbrera une messe pour et avec les malades à la cathédrale de Metz, à 15h. L'objectif est de prier à l'intercession du serviteur de Dieu Robert Schuman. En septembre 2018, les enjeux de la célébration étaient présentés par le chanoine Joseph JOST, vice-postulateur de la cause de béatification de Robert Schuman et par le docteur Guy VILLAROS, responsable du volet théologique de l'enquête diocésaine.