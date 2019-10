Messe d'adieu de Mgr Ricard

C'est ce dimanche 20 octobre que Mgr Ricard a dit au revoir aux fidèles du diocèse de Bordeaux lors d'une célébration en la cathédrale Saint André. Quelque 1 500 personnes avaient pris place dans la cathédrale, autorités civiles et militaires, mais aussi Alain Juppé, ancien maire de Bordeaux et membre du Conseil constitutionnel, Nicolas Florian, son successeur à l’hôtel de ville, des adjoints tel Alain David, ou encore Vincent Feltesse, élu d’opposition, et bien sur des fidèles du diocèse en nombre.

Mgr Ricard qui a bien sur marqué le diocèse de Bordeaux, et ses fidèles, comme en témoigne les propos recueillis à la sortie de cette messe d'action de grâce.

Mgr Ricard va maintenant vivre un temps de retraite du côté de Digne, dans les Alpes haute provence, il redevient simple pasteur pour soutenir la tache de l'Eglise sur place.