Mesures préventives durant les messes : "ce n'est pas un manque de foi

L'abbé Dominique Lubot revient sur les précautions demandées aux prêtres par notre évêque, afin de ralentir au maximum l'expansion du Covid19. Certaines incompréhensions se font parfois jour de la part de catholiques sur l'absence d'eau dans les bénitiers ou le fait de ne pas pouvoir recevoir temporairement la communion dans la bouche. Est-ce que l'Eglise n'en fait pas un peu trop quand elle touche à la messe et au sacré de cette manière ? Pour notre vicaire général : "il ne s'agit pas d'un manque de foi de la hierarchie cathoique mais on sait bien que la grâce ne supprime pas la nature. Même si le signes sacramentels sont puissants, le Seigneur veut aussi que la Nature focntionne naturellement. On peut être en désaccord avec nos évêques mais comme dit la Petite Thérèse : quand j'obéis, je ne me trompe jamais ! La communion spirituelle est aussi possible, elle se pratiquait beaucoup plus autrefois."