Mesures préventives durant les messes : "ce n'est pas un manque de foi, la grâce ne supprime pas la nature !" (P. Dominique Lubot)

Pour notre vicaire général : "il ne s'agit pas d'un manque de foi de la hiérarchie catholique mais on sait bien que la grâce ne supprime pas la nature. Même si les signes sacramentels sont puissants, le Seigneur veut aussi que la Nature fonctionne naturellement. On peut être en désaccord avec nos évêques mais comme dit la Petite Thérèse : quand j'obéis, je ne me trompe jamais ! La communion spirituelle est aussi possible, elle se pratiquait beaucoup plus autrefois."