Méthanisation du petit lait à l'abbaye de Tamié

Jusqu'au 4 octobre, les chrétiens célèbrent le Mois de la Création. L'occasion de s'intéresser aux initiatives environnementales menées par différents acteurs. Ici, ce sont les moines cisterciens de l'abbaye de Tamié, en Savoie, qui se sont tournés vers une revalorisation originale du petit lait provenant de leur production fromagère...

A l'abbaye de Tamié, en Savoie, on prie, et on agit. Ainsi explique frère Nathanaël : "Nous menons certes une vie contemplative de prière et d'intercession pour le monde, mais aussi, nous proposons une activité fromagère, une bibliothèque, un lieu d'accueil."

Chaque jour, 4 000 litres de lait sont transformés en 400 kilos de fromage. Depuis les années 2000, les moines ont décidé de valoriser le petit lait de façon originale : avec l'aide d'un méthaniseur. Le petit lait est mis en contact avec des bactéries, qui à l'origine se trouvent dans les marais. Ces bactéries permettent de faire de ce petit lait, du méthane.

Le méthaniseur représente un investissement de départ de 250 000 euros. Une somme considérable, mais vite rentabilisée : aujourd'hui, cela permet de chauffer l'eau et les chambres de l'abbaye.

Une sensibilité à l'environnement

Frère Nathanaël témoigne de l'importance qu'a la nature dans leur foi chrétienne. "Nous vivons dans un écrin de verdure et de nature. Nous y avons toujours été très attentifs." Depuis le 12e siècle et le développement agraire, dit-il, les moines étaient sensibles à l'équilibre entre la nature et l'homme.

A l'heure où les chrétiens semblent s'intéresser de plus en plus à l'écologie, notamment du fait de l'appel du Pape en ce sens, il est bon de constater que nombre d'entre eux sont déjà bien avancés dans la conversion écologique...